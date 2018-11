Black Friday: occasioni per lo shopping a Salerno e provincia

Volantini, super offerte, pagine facebook e siti internet annunciano il Black Friday, il“Venerdì Nero” che dovrà trasformarsi in giornata d'oro per gli appassionati di shopping. Il tradionale appuntamento con gli sconti, nato negli Stati Uniti il venerdì dopo la Festa del Ringraziamento, quest'anno si svolgerà il 23 novembre.

Le offerte

Gli sconti già impazzano sui siti specializzati di shopping on oline. Molti negozi e centri commerciali di Salerno e provincia, presi d'assalto dagli acquirenti, già preannunciano le proprie offerte per il Black Friday. Unieuro Salerno gioca d'anticipo e comunica attraverso la propria pagina facebook "Il Black Friday più lungo della nostra storia". Le numerose offerte, in questo caso, sono già proposte ai clienti e dureranno fino al 26 novembre, giorno del Cyber Monday, la giornata di sconti dedicata alla tecnologia. Non sono da meno MediaWorld, Trony, Euronics ed Expert, che propongono a prezzi vantaggiosi elettrodomestici, tablet, telefoni cellulari, televisori. Benetton lancia Black Friday Promo, con sconti fino al 30%. Offerte speciali Black Friday anche presso Kasanova a Pontecagnano Faiano. H&M propone capi di abbigliamento e accessori a prezzo di realizzo. Zara utilizza volantini e pagina facebook per comunicare i propri sconti del venerdì più commerciale dell'anno. Il Black Friday, però, non è solo acquisto di beni materiali ma è anche salute e benessere. BeFit Club, infatti, propone il 30% di sconto sull'abbonamento trimestrale, Occhio alla data: offerta valida il 23 novembre. A Salerno il venerdì degli affari arriva anche alla Farmacia Verdi e Mercatello, che propongono in vetrina, per il Black Friday, prodotti in vendita con straordinari sconti. Nomasvello Salerno offre pulizia del viso scontata del 50%, dunque al prezzo di 9 euro anziché 18 euro, solo per chi acquista il coupon il 22, 23, e 24 novembre.

