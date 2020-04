"Bonus Affitto", al via le domande al Comune di Castellabate

Al via le procedure per fare domanda del “Bonus affitto”, previsto dalla Regione Campania, che il Comune di Castellabate riconoscerà ai cittadini in situazioni di difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus Covid-19: si tratta di un contributo straordinario che coprirà la metà del canone di locazione per tre mesi, per un importo massimo complessivo di 750 euro.

I dettagli

Il sostegno è dedicato ai nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione, registrato prima del 23 febbraio 2020, di un immobile ubicato nel comune di Castellabate, che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive. L’avviso pubblicato, presente sul sito istituzionale dell’ente, contiene tutti i requisiti economici e reddituali fissati per poter accedere al contributo e la procedura da seguire per presentare la domanda. I modelli dovranno essere inviati esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.castellabate@pec.it entro e non oltre le ore 12 del 10 maggio 2020, mentre esclusivamente per coloro che non sono dotati di posta certificata è consentita la presentazione a mano presso la Casa Comunale, previo appuntamento telefonico al numero 0974 962311 entro e non oltre, in questo caso, le ore 14 dell’8 maggio 2020.

Il commento

“Un importante contributo per coloro che hanno visto assottigliarsi il reddito in questi ultimi mesi a causa della pandemia – dichiara l’assessore alle politiche sociali Elisabetta Martuscelli – per questo abbiamo deliberato di destinare ai beneficiari una percentuale ridotta, il 70% del contributo massimo spettante, al fine di soddisfare una platea più vasta di cittadini”.