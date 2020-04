Bonus a fondo perduto, ma non per i fotografi: l'appello di un lettore

Dubbi e perplessità in merito all'avviso pubblico delle micro-imprese per la concessione del bonus a fondo perduto, da parte di un fotografo con annessa vendita di materiale fotografico che esercita la sua attività dal 2000 nel Comune di Pontecagnano Faiano. Oltre ad avere l'attività chiusa dai primi di marzo, al fotografo sono state annullate tutte le cerimonie commissionato per l'anno 2020 (a partire dalle Prime Comunioni che si concentrano nei mesi di maggio, giugno e luglio).

Ovviamente il problema risiede nei codici ateco: il 74 che all'interno del quale rientro con l'attività di riprese fotografiche di Cerimonie (Codice Ateco:74.20.19 Descrizione Visura Camerale: produzione di servizi fotografici per fini commerciali e amatoriali: ritratti fotografici quali foto formato tessera, foto scolastiche, servizi per matrimoni eccetera, foto pubblicitarie, per pubblicazioni, per servizi di moda, a scopo di promozione immobiliare o turistica, videoregistrazione di eventi: matrimoni, meeting eccetera) che ovviamente non posso espletare e il 47.78.2 commercio al dettaglio per ottica e fotografia, ma non vendendo materiale per ottica in quanto non sono un ottico, per di più non autorizzato (Descrizione Visura Camerale: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALE FOTOGRAFICO, MACCHINE ED ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE, OCCHIALI DA SOLE, CORNICI ED ALBUM DI FOTOGRAFIE) ma vendo esclusivamente materiale per la fotografia che oggi nessuno verrebbe a comprare.

Sicuramente ci saranno state delle considerazioni un po’ troppo superficiali da parte del Governo ma speravo di poter accedere al contributo della mia Regione Campania visto che non lavoro già da oltre un mese e sicuramente non lavorerò per i mesi p.v.. Basterebbe porsi la domanda ma se sono vietate le Cerimonie sia civili che religiose come posso aver lavorato? Per di più l’anomalia ulteriore sta nel fatto che verrà dato il bonus a chi organizza eventi (vedi codice ateco 96.09.05)