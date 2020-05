Salta il bonus per medici e infermieri, intanto i fotografi e gli odontotecnici ora inclusi nei 2000 euro

Niente bonus per medici e infermieri impegnati nella lotta contro il Coronavirus. Deluso. Mario Polichetti sindacalista Fials per la mancanza, nel Dl rilancio, di misure a sostegno del personale ospedaliero da mesi in trincea per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 in Italia. Il premio da mille euro, in particolare, è saltato per problemi di copertura.

L'ira di Polichetti

E’ il caso di dire che oltre al danno c’è anche la beffa. I nostri medici e infermieri si sono ritrovati ad affrontare una situazione senza precedenti, combattendo a mani nude a rischio della loro stessa incolumità, per limitare il più possibile i danni del Coronavirus. Da chi continua a definirli eroi, ci aspettavamo almeno un riconoscimento concreto. Invece da quanto apprendiamo, non ci sarà alcun bonus per chi, con estrema dedizione e senso del dovere, è stato impegnato giorno e notte in una vera e propria guerra. Una mancanza di sensibilità inaccettabile, che non si giustifica con le scarse coperture. Il Governo torni sui suoi passi e metta in primo piano, non solo a parole, i nostri operatori sanitari, le cui famiglie sono ormai costrette a convivere con la paura del contagio.

La novità

Intanto, buone notizie arrivano per fotografi e odontotecnici: recuperato, per loro, il contributo dei 2000 euro, destinato alle micro imprese prima escluse a causa di un problema relativo ai codici Ateco.

