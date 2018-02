Bit di Milano, spunta lo stand di Salerno: arriva Roberto De Luca

Alla Bit (Borse Internazionale del Turismo) di Milano, in un'area dedicata a Salerno e alla sua provincia all'interno dello stand della Regione Campania, è arrivato anche l’assessore comunale allo sviluppo Roberto De Luca per promuovere, insieme agli operatori turistici del territorio, la Destinazione Salerno.

L’esponente della Giunta Napoli commenta:

“Si tratta ulteriore occasione di valorizzazione del brand Salerno e di consolidamento della nostra destinazione sui mercati nazionali ed internazionali. Domani mattina, in una conferenza stampa con operatori del settore e stampa nazionale ed internazionale, illustreremo dati e trend evolutivo del comparto turistico nella città di Salerno. I numeri in costante crescita - in particolare quelli relativi ai visitatori stranieri e al tasso di permanenza in città - testimoniano l'ottimo lavoro svolto in questi anni nell'ottica della creazione di un’offerta turistica sempre più ricca ed integrata. Il nostro obiettivo è la piena realizzazione di un'area vasta a forte caratterizzazione turistica in provincia di Salerno: un vero e proprio distretto articolato in varie tipologie di offerta, ma integrato e funzionale dal punto di vista della strategia di marketing territoriale.Continueremo a lavorare per rendere sempre più strutturali i flussi turistici in città lungo l'intero corso dell'anno puntando ad interagire sempre di più con i siti Unesco ed i tanti attrattori di valore internazionale collocati a pochi chilometri da Salerno. Decisiva in tal senso sarà l'attivazione a pieno regime dell'aeroporto, che potrà rappresentare un definitivo momento di svolta per il turismo a Salerno e nella sua intera provincia”.