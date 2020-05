Nuovi buoni spesa a Cava: aiutate 1339 famiglie, i dettagli

Buone notizie, per le famiglie meno abbienti di Cava. Saranno consegnati entro la prossima settimana e direttamente al domicilio dei beneficiari, i nuovi Buoni Spesa, grazie al residuo del fondo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di 439.842,69 euro, erogato al primo elenco di richiedenti, lo scorso aprile.

I dettagli

Per poter soddisfare tutte le 1339 famiglie che hanno partecipato al secondo bando, al residuo di 133.692 euro, l’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Servalli ha aggiunto altri 80 mila euro, rideterminando in 100 euro, l’importo minimo e 300 euro l’importo massimo. I buoni potranno essere spesi presso i negozi convenzionati per l'acquisto di generi alimentari e di necessità. L'elenco delle attività convenzionate è scaricabile dal sito istituzionale Cittadicava.it

Parla l’assessore ai Servizi Sociali, Antonella Garofalo