Emergenza Covid-19, altri buoni spesa per i salernitani: il nuovo bando

Altri buoni spesa per i salernitani in crisi, a seguito dell'emergenza Covid-19. È stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Salerno, infatti, il bando per un’ulteriore assegnazione di buoni spesa alimentari destinati a persone e famiglie in gravissime difficoltà economiche e sociali conseguenti alla pandemia. Per conoscere tutte le informazioni (termini, criteri, documentazione) e la modulistica necessarie per presentare l’istanza entro il termine perentorio delle ore 10 di lunedì 13 luglio: clicca qui

La nuova assegnazione

Da questa nuova assegnazione, resa possibile dai fondi residui delle prima fase e dalle donazioni conferite sul Fondo Comunale di Solidarietà, sono esclusi coloro che abbiano già beneficiato dall’assegnazione nella prima fase o che ne siano stati esclusi per mancanza di requisiti. Anche per questa seconda assegnazione l’Amministrazione Comunale ha deciso di privilegiare la modalità informatica e telematica di presentazione delle istanze che – l’ha dimostrato la fase precedente – risulta più comoda e pratica per i concittadini e permette una lavorazione più rapida delle domande assicurando trasparenza ed equità.

Gli sportelli

Infine, gli interessati potranno contare sul supporto d’assistenza ed informazione degli Uffici Comunali e dei CAAF cittadini che hanno assicurato la loro disponibilità a svolgere questo servizio di utilità sociale.