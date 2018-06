Busitalia revoca la sospensione del servizio, il Comune ha provveduto ai pagamenti

Buone notizie per chi viaggia in pullman: non vi sarà nessuna interruzione dei servizi di trasporto di Busitalia. Gli autobus, infatti, continueranno a circolare anche nei giorni festivi.

I servizi garantiti

Il Comune di Salerno ha provveduto a pianificare il pagamento dovuto a Busitalia Campania per i servizi urbani aggiuntivi. Assicurato, dunque, il regolare svolgimento della linea feriale 13 e delle linee festive A, B, 2, 13, 20, 25, 39, 40, nonchè dei servizi delle vigilie di Natale e Capodanno delle linee 2-5-611-13-14-15-20-21-25. Revocata, dunque, la sospensione annunciata per il 1° luglio che era stata resa nota il 18 giugno.