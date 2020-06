Trasporto Pubblico, Busitalia dal 15 giugno riattiva le corse pre-estive

Verrà attivata dal 15 giugno, la programmazione del servizio della stagionalità pre-estiva di Busitalia. Restano sospesi i servizi aggiuntivi del Comune di Cava de Tirreni, che saranno attivati a partire da quando l'Ente avrà completato il pagamento dei servizi già svolti in periodi pregressi, e le linee universitarie ancora non attive.

Ecco gli orari dei servizi di Busitalia Campania, operativi dal prossimo 15 giugno: Clicca qui

Il commento

Soddisfatto, intanto, il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, per il ripristino delle corse soppresse nelle scorse settimane “Abbiamo ottenuto un altro importante traguardo che permetterà ai nostri cittadini di non dover più subire uno spiacevole disservizio, a seguito della soppressione di molteplici corse del TPL. Busitalia Campania, conseguentemente la nostra segnalazione ci ha comunicato che riattiverà da lunedì 15 le corse aggiuntive di competenza indebitamente soppresse. Il nostro impegno non si ferma”, ha commentato il primo cittadino.

