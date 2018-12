Nasce a Cava il 1° Centro per l’Artigianato Digitale: il taglio del nastro con De Luca

Nasce a Cava de' Tirreni il Centro per l’Artigianato Digitale, il primo in Italia. "Ospiterà per un anno 12 imprese artigianali che seguiranno un percorso di innovazione e aggiornamento dei loro metodi di lavoro. - ha annunciato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca - È un altro esempio concreto di come la Regione Campania investa le risorse che ha a disposizione per migliorare il territorio e creare lavoro". "Il Cad – ha aggiunto il sindaco di Cava, Vincenzo Servalli - è una nuova sfida che ci vede impegnati in un campo dove Cava de’ Tirreni si sta imponendo come punto di riferimento anche a livello nazionale. Il nostro obiettivo è dare una visione di futuro ai giovani talenti del nostro territorio”.



La struttura

La struttura, che ha sede nell’ex mercato coperto di viale Crispi, è stata interessata da lavori di recupero funzionale finanziati dal POR Campania FESR. Ceramisti, orafi, maestri del legno, artisti vetrai, lavoratori della pelle, fotografi e videomaker: sono queste le imprese artigiane che parteciperanno al percorso innovativo di aggiornamento professionale della durata di 12 mesi, durante il quale avranno l’opportunità di formarsi sull’uso delle nuove tecnologie digitali sperimentando le nuove opportunità che il digitale offre all’artigianato e alla manifattura, attraverso l’unione di saperi tradizionali con nuove tecnologie. Gli artigiani incubati, al contempo, continueranno a svolgere la propria attività commerciale all’interno delle botteghe presenti in struttura. Alla cerimonia d’inaugurazione, ieri, oltre a De Luca e Servalli, presenti anche l’assessore regionale all’Innovazione, internazionalizzazione e startup, Valeria Fascione e Amleto Picerno Ceraso di Medaarch, società specializzata nelle tecnologie di digital fabrication, che gestirà il CAD.

L'entusiasmo di De Luca

“La Regione Campania ha finanziato questa operazione integrata di riqualificazione di uno spazio e di rilancio delle attività produttive, fornendo sostegno all'artigianato di qualità. Sono state introdotte nuove tecnologie nelle produzioni artigianali, per aumentarne la qualità e la produttività. E' un'opportunità di portare i nostri prodotti di grande artigianato a Milano nello showroom della Regione Campania. Una mostra permanente con Unioncamere dove pensiamo di esporre i prodotti del nostro artigianato, aprendoci a mercati più ampi. Lavoreremo anche in altre due direzioni: quella dell’incentivo all’apprendistato, per formare i giovani e avvicinarli alle produzioni di grande qualità e poi pensiamo di sostenere gli artigiani con l’apertura di delle linee di credito garantite dalla Regione per consentire ai piccoli imprenditori di avere acceso al credito che a volte non gli è concesso dal sistema bancario. Iniziative per creare lavoro e recuperare elementi di identità.

Parla l’assessore Valeria Fascione