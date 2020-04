Calca alla Camera di Commercio? Pmi attiva le smart card per le imprese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Viste le file presso le Camere di Commercio in Campania, L'associazione Pmi Imprese Italia ha attivato il servizio di consegna a domicilio delle Smart-Card, attivando anche un numero dedicato WhatsApp 351 58 92 406 oppure via mail all'indirizzo pmimpreseitalia@gmail.com . Il servizio dedicato è stato istituito per evitare l'assembramento e quindi lo svilupparsi in un momento delicato lo svilupparsi del Covid-19.

Il servizio prevede la raccolta firma a domicilio dell'imprenditore , libero professionista che deve presentare la domanda per il contributo regionale dei 2000 euro e dei 1000 euro, successivamente sarà consegnata sempre a domicilio la Smart-Card. Inoltre l'Associazione con le stesse modalità presenta anche le domande per le agevolazione, facendo in modo che si limiti le uscite di casa o dalle poche aziende aperte.

A rendere nota tale servizio è il responsabile dei Giovani Imprenditori della Campania di Pmi Imprese Italia Amedeo Cafaro