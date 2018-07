Al via “Camera in Tour”, ciclo di eventi della Camera di Commercio di Salerno

Inizierà domenica 8 luglio, con il concerto di Stefano Bollani in programma alle 21 al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno, “Camera in Tour”, l’iniziativa della Camera di Commercio di Salerno finalizzata al sostegno della filiera turistico-culturale del nostro territorio che, attraverso l’organizzazione di 6 concerti con artisti di primo piano, intende promuovere i flussi economici legati al commercio, al turismo, alla ristorazione, all’enogastronomia e all’artigianato.

I dettagli

La capacità della filiera turistico-culturale di generare reddito e occupazione, dipende anche dal suo carattere spiccatamente intersettoriale. Infatti, sono ben 167 le attività economiche che, a vario titolo, entrano a far parte della filiera, cioè direttamente collegabili alla cultura. Partendo da questo presupposto e in considerazione del fatto che in provincia di Salerno esiste un elevato numero di siti culturali di interesse internazionale e un ricco patrimonio storico, artistico e naturalistico d’eccellenza, in grado di attrarre ogni anno numerosissimi visitatori. Con “Camera in Tour”, la Camera di Commercio di Salerno, attraverso l’organizzazione di 6 concerti in altrettante location suggestive presenti sul nostro territorio, a cui potranno assistere gratuitamente e prioritariamente i turisti presenti in provincia di Salerno che alloggiano presso strutture ricettive del territorio, realizza un’azione di marketing territoriale tesa ad accrescere la competitività e l’attrattività del territorio di riferimento. La partecipazione ai concerti del 9 e 10 luglio è aperta al pubblico e non prevede alcun obbligo di prenotazione. Le restanti serate sono riservate ai turisti presenti in provincia di Salerno che alloggiano presso strutture ricettive del territorio.

Il calendario degli eventi è:

- 8 luglio 2018, Stefano Bollani, Teatro Municipale G. Verdi, Salerno;

- 9 luglio 2018, Taranta, Marina di Camerota;

- 10 luglio 2018, Taranta, Nocera Inferiore (piazza Diaz);

- 1 agosto 2018, Peppe Servillo, Arena del Mare, Salerno;

- 3 agosto 2018, Lucio incontra Lucio, Certosa di Padula;

- 5 agosto 2018, Ezio Bosso, Templi di Paestum.