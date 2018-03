Campania presa d'assalto dai turisti per le vacanze pasquali, ma non il Cilento

La Campania è presa d'assalto dai turisti in queste vacanze pasquali. Dai dati del Centro Studi Turistici, annunciano secondo l’Osservatorio Abbac, è previsto, in particolare, il sold out a Napoli e nelle aree contigue, soprattutto Penisola Sorrentina. Effetto “last second” invece per le isole del Golfo e le città dell’area metropolitana flegrea. Bene anche la Costiera Amalfitana con molte prenotazioni straniere, e Salerno con la sua area contigua.

Flop in Cilento

Meno prenotazioni in Cilento e nelle aree interne su cui pesa la ridotta percentuale di permanenza degli ospiti del periodo pasquale, con 1,5 pernotti in media. Il turismo nel Cilento, dunque, resta ancora indietro rispetto a Napoli, Salerno, la Costiera Amalfitana e alle Isole.