Parrocchia Santa Croce di Giovi: 125mila euro per il campetto sportivo polivalente

Grazie al Presidente della Regione Campania,Onorevole Vincenzo De Luca, la Parrocchia di Santa Croce di Giovi ha ottenuto un contributo di € 125.000, in base alla legge regionale n.28 del 2018, per la realizzazione di un campetto sportivo polivalente con annessi spogliatoi, all'interno del Parco prospiciente l'Oratorio.

Lo ha annunciato l'assessore comunale all'Istruzione di Salerno, Eva Avossa. Il Parco in questione è stato già in gran parte completato grazie ad un precedente contributo erogato dalla Regione, in seguito all'emanazione del Bando "Oratori, presidi di valori", al quale la Parrocchia aveva partecipato con successo, col Progetto "Pietre vive". "In particolare, oltre alla sistemazione di tutta l'area, con relativa recinzione, sono stati già realizzati un anfiteatro, un'area giochi attrezzato con giostre, un campo bocce e diverse aree pic-nic. - continua la Avossa - Una volta completata del tutto, l'area diventerà una grande opportunità (e l'unica del territorio) di incontro e condivisione per grandi e piccini che vi potranno trascorrere il loro tempo libero svolgendo attività sportive, culturali e ludiche o semplicemente di relax". Un'ottima notizia per il quartiere.