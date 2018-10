Candidare l'arte della ceramica di Vietri a Patrimonio Unesco: approvata la proposta di Maraio

E' stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale della Campania, la proposta del consigliere Enzo Maraio di candidare l'arte della ceramica artistica di Vietri sul Mare tra i beni iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale. Sarebbero almeno quattro, i criteri, dei dieci previsti dall’Unesco, ai quali la ceramica prodotta nel comune costiero risponde pienamente.

Con il via libera del consiglio si potranno attivare tutte le azioni necessarie “affinché l’arte della ceramica vietrese venga riconosciuta patrimonio dell’Unesco per garantire, negli anni, la sua tutela e la sua incentivazione soprattutto verso le giovani generazioni”, ha osservato il consigliere Enzo Maraio. Un passaggio questo che punta ad incrementare le azioni già messe in campo di recente dalla Regione Campania a tutela delle eccellenze territoriali, della salvaguardia e dell’implementazione delle imprese artigiane.

L'osservazione di Maraio