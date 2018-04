Capaccio, inizia corso di abilitazione all’acquisto di prodotti fitosanitari

Un corso per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. L’iniziativa, che partirà nel prossimo mese di maggio, è organizzata dal Comune di Capaccio Paestum in collaborazione con il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno della Regione Campania, Direzione Generale della Salute e delle Risorse Naturali e con la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel rispetto della vigente normativa in materia, che prevede, per chiunque intenda svolgere attività di acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari, il possesso di uno specifico certificato di abilitazione.

I dettagli

Per aderire è necessario compilare e firmare un apposito modulo di iscrizione (corredato da 2 foto tessera e copia del documento di riconoscimento in corso di validità, e codice fiscale) e farlo pervenire al Protocollo del Comune di Capacccio Paestum entro e non oltre il giorno 20 aprile 2018 alle 12. Gli utenti interessati possono ritirare il modulo presso il Servizio Ecologia e Agricoltura del Comune di Capaccio Paestum o richiederlo via mail al seguente indirizzo: a.russo@comune.capaccio.sa.it. Per ulteriori info, inoltre, si può contattare telefonicamente il Servizio Ecologia e Agricoltura al numero verde 800647771 oppure allo 08281994675. Il corso durerà cinque giorni (4 ore al giorno dal lunedì al venerdì), al quale seguirà poi il colloquio finale per il rilascio della certificato di abilitazione. Ogni partecipante, per poter essere ammesso al colloquio finale, deve aver maturato una presenza di almeno 16 ore complessive previste. Il corso comincerà al raggiungimento di almeno trentacinque partecipanti e la data di inizio sarà comunicata successivamente.