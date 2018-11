Turismo, il Comune di Capaccio Paestum al World Travel Market di Londra

Vola a Londra, una delegazione del Comune di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Franco Palumbo: dal 5 al 7 novembre, infatti, verrà lanciata e proposta nella fiera internazionale l'offerta turistica e gastronomica con il brand “Costa Paestum”.

La bellezza indiscussa dei Templi, il mare Bandiera Blu della fascia costiera, il borgo di Capaccio Capoluogo e i luoghi della fede, la mozzarella di bufala Dop e il melograno, gli eventi estivi e natalizi del Linora Village e del Natale dei Talenti, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, sono solamente alcuni dei punti di interesse di quello che si presenta al turista come un vero e proprio viaggio immersivo nella “bellezza”. Londra, inoltre, sancirà anche il debutto di “Costa Paestum Flix News”, un canale tematico dedicato al turismo e alle notizie per il turismo e per i turisti.

“L'appuntamento fieristico di Londra è per noi particolarmente atteso ed importante sia perché di fatto sigla il battesimo internazionale del brand Costa Paestum sia perché il World Travel Market London è considerato un must per il settore turistico e per la presentazione di nuove destinazioni turistiche. Per questo, ci andiamo con grande entusiasmo ed avvertiamo il dovere di ringraziare la Regione Campania che ci ha voluti all'interno del proprio stand e ai numerosi eventi istituzionali e promozionali programmati nella Capitale inglese. Da Londra presenteremo, inoltre, il Costa Paestum Flix News un canale informativo dedicato al turismo e alle notizie per il turismo e per i turisti che il Sindaco Palumbo e l'amministrazione comunale hanno fortemente voluto per arricchire il ventaglio dei servizi”.