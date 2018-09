Tari: lettere in arrivo per i contribuenti "distratti" a Capaccio Paestum

Nei prossimi giorni, verranno recapitate delle lettere ai contribuenti “distratti” affinché possano provvedere a regolarizzare la loro posizione in merito al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI). Lo ha stabilito il Comune di Capaccio Paestum: da un controllo incrociato con i dati dell’anagrafe, eseguito dagli Uffici preposti, sono risultati, infatti, molti contribuenti non in regola con il pagamento della TARI.

L’Ente offrirà a tali cittadini l’opportunità di usufruire del ravvedimento operoso, con il versamento di sanzioni ridotte.

Trascorsi infruttuosamente dieci giorni dalla comunicazione dell’Ente, si procederà con l’accertamento immediato a carico del contribuente con aggravio di sanzioni ed interessi.

Parla l’assessore al Bilancio, Donatella Raeli