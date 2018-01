Aeroporti: Capodichino incorpora Salerno Costa d'Amalfi, il piano

Il CdA di Gesac, la società di gestione dell’Aeroporto di Napoli Capodichino, darà il via libera all’incorporazione dell’Aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno. Come riporta Teleborsa,it, il progetto di fusione tra le due società prevede che il Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano diventi socio con una quota probabile del 20%. All’operazione, seguirà il varo del programma dei lavori di potenziamento dello scalo salernitano. Si procederà, dunque, con l’allungamento della pista insieme alla realizzazione di un terminal da 14 mila metri quadri e piazzole per 11 aeromobili, da cantierizzare obbligatoriamente entro il 2018, pena la perdita dei finanziamenti.

Il piano

Per allungare la pista, bisognerà procedere agli espropri di oltre 50 ettari di terreni: probabile che i proprietari dei relativi terreni intraprendano azioni legali che potrebbero rallentare il processo. Il monte di investimenti è formato da 120 milioni di finanziamenti pubblici e 122 a carico del gestore aeroportuale. Il piano industriale prevede dal 2019 i voli privati vengano trasferiti da Capodichino al Costa d’Amalfi: quest'ultimo opererà a pieno regime dal 2022 con l’obiettivo di raggiungere 3,5 milioni di passeggeri. I primi vettori a trasferire le proprie attività, tutte o in parte, potrebbero essere Aer Lingus, Finnair, Jet2, Luxair, Smartwings, Mistral Air, Sas.