Il primo appuntamento di "Carisma in diretta" con Del Sorbo e Casagrande

Un primo appuntamento spumeggiante per Carisma in diretta, la rubrica live promossa dall’Agenzia Carisma di Aurelio Dente con l’obiettivo di raccontare le personalità del mondo imprenditoriale, selezionate tra le eccellenze del territorio. La prima puntata, dal titolo Che spettacolo d'impresa, andrà in onda oggi con Anna Del Sorbo di Idal Group e l'attore Maurizio Casagrande.

L'appuntamento

Protagonista dell’approfondimento, in diretta streaming sui canali social network di Carisma oggi alle ore 19, Anna Del Sorbo, direttore generale di Idal Group, azienda attiva nel settore industriale e navale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici speciali e allestimento aree pubbliche, e presidente Gruppo Piccola Industria e vice presidente Unione Industriali Napoli.

Ospite d’eccezione sarà il noto attore e regista Maurizio Casagrande, tra i più amati e apprezzati della tradizione teatrale napoletana, più volte al fianco di Vincenzo Salemme in pellicole di successo come Amore a prima vista, Ho visto le stelle e Cose da pazzi. Introdurrà gli interventi il CEO di Carisma Aurelio Dente, nel mondo assicurativo da oltre 30 anni.

Del Sorbo parlerà dell’impatto del Coronavirus sul mondo del lavoro e in particolare nella sua azienda, con uno sguardo rivolto alle prossime sfide imprenditoriali. L’evento virtuale, attraverso il racconto della storia di impresa della Del Sorbo e gli sketch dell’attore Casagrande, si propone di veicolare un messaggio positivo e di speranza per tutte le realtà produttive che stanno affrontando la fase di ripartenza.

Il commento

"Mai come in questo momento storico c’è bisogno di ottimismo ed entusiasmo. Da qui l’esigenza di organizzare un appuntamento virtuale capace da un lato di far riflettere, dall’altro di mettere di buon umore gli spettatori – spiega Aurelio Dente – Durante l’emergenza ho affiancato tante realtà imprenditoriali. Io e il mio staff abbiamo ritenuto opportuno, grazie al nostro osservatorio privilegiato, evidenziare le buone prassi di aziende che hanno reagito all’emergenza Covid-19, adottando politiche a favore dei propri dipendenti e collaboratori, e stanno affrontando con positività la ripartenza. Il tutto con l’allegria e il talento di un amico come Maurizio Casagrande".