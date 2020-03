Francesco Procopio al Teatro Nuovo: in scena "Casa di frontiera"

Sabato 7 marzo alle ore 21.00 e domenica 8 marzo alle 18.30 al Teatro Nuovo va in scena "Casa di frontiera", commedia scritta e diretta da Gianfelice Imparato, il cui protagonista è il bravo e noto Francesco Procopio. Nel cast anche Giovanni Allocca, Alessandra D’Ambrosio, Claudia G. Moretti

Sinossi

In un imprecisato futuro, l'Italia è stata divisa in due stati. Nel nord, i meridionali che non sono rimpatriati dopo la secessione, sono stati confinati in "riserve" chiamate C.R.I.C. (Centri Raccolta e Identità Culturale). Gennaro Strummolo e sua sorella Addolorata vivono in una di queste riserve: Gennaro vuole assolutamente diventare cittadino del nord, al punto da modificarsi il cognome da Strummolo a Strum. C'è poi Olga, un'assistente sociale, che ha il compito di preparare la famiglia Strummolo al difficile esame di ammissione al nord, che sembra impazzire per il “ruspante” Ciro, fidanzato di Addolorata e "sudista" irriducibile. Il testo fu scritto da Imparato nel 1994, quando la Lega Nord faceva del disprezzo verso il Sud il suo cavallo di battaglia. Ma oggi, è ancora attualissimo, grazie a temi come l'accoglienza dei migranti. Biglietto intero: 18 euro. Ridotto (over 65 e under 18): 15 euro