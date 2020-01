“Caschi verdi per l’Unesco": la task force supporterà anche il Cilento e il Vallo di Diano

Importante incontro, tra il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e i “Caschi verdi per l’Unesco", task force ambientale frutto di una collaborazione sottoscritta con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il gruppo di 22 esperti, tra geologi, biologi, architetti, fisici, fornirà supporto nelle aree protette e nei territori italiani riconosciuti in ambito internazionale, per garantire salvaguardia e valorizzazione dei siti Unesco.

L'obiettivo

E le richieste di supporto interessano anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per la definizione di piani di gestione, valorizzazione, nonchè di comunicazione ed educazione ambientale. Una buona notizia per la valorizzazione e la tutela del nostro territorio, dunque.