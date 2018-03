Castel San Giorgio inclusa nella Zona Economica Speciale della Campania

La giunta regionale della Campania, attraverso l’approvazione di una delibera, ha incluso parte del territorio di Castel San Giorgio nella Zes Campania (Zona Economica Speciale).

I dettagli

La decisione riguarda circa quarantamila metri quadri individuati all’uscita del casello autostradale dell’A30 di Castel San Giorgio ed in parte già urbanizzati e strutturati perché hanno ad oggetto l’ex deposito della Marina Militare dove insistono costruzioni da sempre adibite a magazzini, celle frigorifere e persino con un terminal ferroviario dipendente dalla vicina stazione di Codola. La Zona Economica Speciale permetterà a chi investirà in quel luogo, con una serie di protocolli con il Comune, di utilizzare un regime fiscale vantaggioso con risparmi di tasse e benefit riguardo l’occupazione. La Zes, per essere operativa, attende ora gli adempimenti burocratici e l’avvio delle opere per permettere nel prossimo futuro la piena funzionalità dell’intera area destinata a rivoluzionare occupazione, viabilità, collegamenti e ospitalità del comprensorio tra l’Agro nocerino e la valle dell’Irno.

Soddisfatta la sindaca Paola Lanzara: