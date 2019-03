Castellabate, il Comune: tasse invariate per il 2019

Tasse invariate per il 2019. L’amministrazione comunale di Castellabate, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, ha confermato le aliquote e le tariffe già in vigore nel 2018, relative alle imposte Imu e Tasi, all’addizionale comunale Irpef, alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, all’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Le tariffe

Nessun aumento neanche per i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune, quali mensa scolastica, aree di sosta a pagamento, trasporto scolastico e illuminazione votiva. In particolare, il costo del buono pasto viene confermato a 2,25 euro, quello del trasporto scolastico a 10 euro mensili e la tariffa per le lampade votive nell'importo di 25,21 euro annui.

Il commento del sindaco:

"Seppure l’investimento economico per i servizi rappresenti un ingente impegno per il bilancio comunale, abbiamo deciso, in un periodo di stagnazione economica che non è limitata soltanto al nostro territorio, di lasciare invariati i costi dei servizi a domanda individuale. L’impegno resta comunque quello di mantenere e anzi di innalzare i già ottimali livelli di qualità dei servizi pubblici offerti alla comunità".