Centrale del Latte di Salerno: iniziata la fusione con il gruppo "Newlat Food"

La Centrale del Latte di Salerno apre il 2020 all’insegna di grandi novità e, allo stesso tempo, storiche conferme. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’Azienda è entrata a far parte della Newlat Food S.p.A., uno dei principali gruppi italiani nel settore agroalimentare, dallo scorso ottobre quotata in borsa e già dal 2015 titolare della Centrale del Latte.

La novità

Come avvenuto sino ad oggi, la Newlat Food S.p.A. - si legge in una nota - lascerà "piena autonomia alla Centrale del Latte in termini di produzione, politiche commerciali, di approvvigionamento delle materie prime e politiche occupazionali, con l’indubbio vantaggio di potere contare su di un Gruppo che l’aprirà a mercati nazionali, al fianco di brand storici del lattiero caseario quali: Polenghi, Giglio, Matese, Optimus, Torre in Pietra e tanti altri". La formalizzazione della fusione ha l’effetto di semplificare i processi societari "senza snaturare la forte identità e gli elementi distintivi che da sempre caratterizzano l’azienda salernitana sul territorio, ovvero qualità, sicurezza alimentare, provenienza locale delle materie prime, sostegno alla zootecnia locale e sostenibilità ambientale". Insomma, la Centrale del Latte andrà così a connaturarsi come baricentro a sud dell’attività della Newlat food S.p.A., costituendo il polo produttivo e commerciale del Gruppo, con "indubbi vantaggi per l’economia del territorio e lo storico brand salernitano".