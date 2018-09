Centro Commerciale La Fabbrica: taglio del nastro per il Blu Park Salerno

Taglio del nastro, presso il Centro Commerciale La Fabbrica, per l'area dedicata all’intrattenimento con l’opening di Blu Park Salerno: go kart, bowling e baby park attendono grandi e piccini. All’interno del Life Style Center, dunque, 2.500 metri quadri di divertimento con zona giochi (anche per bambini da 0 a 3 anni), gonfiabili, sale per feste di compleanno, campo gommato multi sport prenotabile anche per partite di basket, pista indoor di go-kart elettrici, per adulti e bambini. I kart hanno un motore elettrico di ultimissima generazione, il modello è il New Sodi Rtx. L’area entertainment avrà inoltre 6 piste da bowling, tutte fornite di bumpers che permetteranno di coinvolgere anche i più piccini.

Il progetto

La Fabbrica di Salerno è un Centro all’avanguardia che unisce per la prima volta shopping, benessere ed intrattenimento. Un’idea che il Presidente Giuseppe Lettieri ha immaginato di realizzare in Italia dopo diverse strutture visitate a Dubai e negli stati Uniti. Un progetto ambizioso ed innovativo, sul quale sono stati investiti 40 milioni di euro di fondi totalmente privati e che ora è diventato concreto e d’esempio dal punto di vista di una dinamica attività imprenditoriale che affonda le sue radici al Sud e che qui investe per sostenerne lo sviluppo economico e la nascita di nuovi posti di lavoro. La terza ed ultima fase è prevista per il 25 ottobre, ore 18, con l’apertura totale del Centro ed un grande concerto inaugurale.

Il presidente della Fabbrica di Salerno, Giuseppe Lettieri