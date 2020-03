Emergenza Coronavirus, vuoti i centri commerciali salernitani

Svuotati i centri commerciali del nostro territorio. A causa dell'emergenza Coronavirus, come è stato consigliato, dunque, i cittadini hanno limitato le uscite e, in particolare, le tappe in luoghi chiusi e affollati. Ovviamente, questo non potrà che avere ricadute sull'economia locale, con un calo di vendite. Immagini surreali, in particolare, nel centro commerciale Le Cotoniere di Fratte.

Ma esistono soluzioni e modalità alternative, come, ad esempio, la spesa on-line attivata a Montano Antilia, primo comune salernitano in cui è stato registrato un caso di Coronavirus e che, dunque, è corso ai ripari per limitare danni economici e non solo.

Foto di Antonio Capuano

