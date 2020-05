Covid-19, il Bogart chiude: l'annuncio social di Maffei

Chiude il Bogart di via Vernieri: il congedo arriva da patron Maurizio Maffei che, in assenza di condizioni per poter lavorare, ha reso noto via Facebook di non poter proseguire la sua attività. Problematiche, quelle che hanno portato all'amara decisione, legate alla "capienza ridotta, mancanza di certezze sul caso Covid19, incertezze sui dati di riapertura e tante limitazioni che non faranno più il Bogart che tutti conoscevano. Questi sono i motivi fondamentali per i quali ho trascorso giorni difficili al pensiero di andare via prematuramente e non nascondo che a rifletterci spesso mi commuovevo”.

Poi l'annuncio: “Sono già pronto per un nuovo progetto molto più ambizioso. Abbinerò tutte le esperienze positive del mio passato con gli stimoli nuovi per un nuovo futuro pieno di soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale”, fa sapere Maffei.

Il saluto sul social dell'imprenditore: