Movida salernitana, addio allo storico Easy Riders

Già era nell'aria e in tanti hanno già espresso il loro dispiacere: chiude battenti anche il famoso pub di via Roma “Easy Riders”. Uno dei locali simbolo della “movida” salernitana, dunque, tramonta e porta con sè i ricordi di diverse generazioni che hanno trascorso lì le sere dei loro week-end più spensierati.

Si tratta dell'ennesimo esercizio storico che ha abbassato le saracinesche in via Roma. La crisi dilagante non fa sconti a nessuno. Amarezza.