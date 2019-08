Amarezza tra i turisti golosi: ha chiuso i battenti la storica cornetteria vicino via Porto

Ha abbassato le saracinesche Le Sfoglie D'Oro, storica cornetteria di via Pertini, nei pressi di via Porto, aperta anche di notte. In realtà, già da qualche tempo, il locale ha chiuso i battenti, ma numerosi i turisti che, approdando in città durante le ferie, stanno contattando la redazione per avere conferma della inattesa sospensione delle attività.

La amarezza

In tanti, infatti, a Salerno, facevano tappa fissa presso la cornetteria per coccolare il palato ed ora, notando le saracinesche abbassate, restano con l'amaro in bocca. Ed anche nel cuore.