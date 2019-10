Commercio salernitano, "Ardia" abbassa le saracinesche

Addio ad un'altra storica attività a Salerno: ha chiuso i battenti, infatti, lo storico negozio di coloniali di via Nizza, "Ardia". Faro del gusto per golosi e amanti del buono, Ardia con i suoi prodotti ha fatto leccare i baffi a innumerevoli salernitani.

Il ricordo

Per la prima volta, dopo tanti Natali, dunque, cittadini e turisti non avranno più un luogo sicuro in cui recarsi per acquistare regalini e pensieri in occasione delle festività. Tanta amarezza.