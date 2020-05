Crisi e commercio, chiude uno storico barbiere salernitano

“Ringrazio tutti i miei clienti che mi hanno seguito in tutti questi anni. Un abbraccio e distinti saluti”. Poche ma sentite parole scritte su due fogli A4 e affissi dinanzi allo storico salone in via Pietro da Eboli, nel centro di Salerno. Il noto barbiere Stanzione ha deciso di abbassare la saracinesca del suo esercizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non riaprirà il 18 maggio, dopo oltre due mesi di chiusura forzata per l’emergenza Coronavirus. Amarezza tra i suoi affezionati clienti.