Crisi del Commercio, chiudono i negozi storici in via Guercio: amarezza nel quartiere

In 400 metri di strada ben 20 locali sfitti, in via Luigi Guercio. Come riporta Il Mattino, l’ultima serranda abbassata risale a settembre con una nota salumeria che ha dovuto chiudere i battenti.

Il caso

Ai locali sfitti si aggiungono le chiusure mensili: da dicembre via Guercio ha visto cessata l'attività di ben 4 negozianti storici. Amarezza nella zona, per la crisi del commercio che si fa sentire sempre più, ormai ovunque.