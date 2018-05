Commercio, abbassa le saracinesche un altro negozio storico di Salerno

Si appresta a chiudere i battenti, un altro negozio storico di Salerno. Si tratta di Cuffaro di via Mercanti, il noto esercizio commerciale di calzature che, tra qualche mese, abbasserà la saracinesca.

La svendita

La notizia della chiusura ormai prossima si è già diffusa ed in tanti si stanno recando presso il negozio, per acquistare paia di scarpa a buon prezzo: sconti notevoli, infatti, per i prodotti in vendita dai 30 ai 60 euro.