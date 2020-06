Cilento Outlet, una notte bianca per dare il benvenuto all’estate

Sabato 27 giugno si è rinnovato l’appuntamento con lo shopping sotto le stelle fino a mezzanotte, diventato particolarmente conveniente a partire dalle ore 18:00 grazie ad uno speciale sconto del 50% dal prezzo outlet sulle collezioni primavera/estate nei negozi aderenti all’iniziativa. La notte bianca è oramai un momento molto atteso dal pubblico del Cilento Outlet, un appuntamento imperdibile per le famiglie salernitane e non solo. La cittadella dello shopping è, infatti, il riferimento per lo shopping dell’intera area cilentana e del Vallo di Diano, ma anche per la Lucania e la Calabria settentrionale.

Quella di sabato è stata inoltre l’occasione per scoprire i tantissimi nuovi brand che hanno arricchito l’offerta merceologia del centro, da GS Sport (New Balance e Ciesse Piumini) a General Store Outdoor (Napapijri e MCS). E ancora, GS USA (Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Schott), Sandro Ferrone e Antica Sartoria.

Tanti nuovi brand di successo per ampliare l’offerta del centro. Ma le sorprese non sono finite, perché l’estate è ancora lunga e la voglia di shopping non finisce mai.



CILENTO OUTLET

ll Cilento Outlet sorge nel mezzo di un territorio che attrae milioni di turisti italiani e stranieri ogni anno: si trova, infatti, sulla Strada Statale 18, che collega Napoli e Salerno a Paestum, la costa del Cilento e a soli 20 minuti di auto dalle incantevoli bellezze della costiera amalfitana. Il Cilento Outlet è stato realizzato dal Gruppo IRGEN ed è gestito dalla Irgen Retail Management, la divisione dedicata allo sviluppo e alla gestione commerciale di Centri e Parchi Commerciali e Outlet. Con oltre 70 negozi per lui, per lei e per i più piccoli, progettati per il miglior rapporto qualità/prezzo con sconti fino al 70% tutto l'anno, il Cilento Outlet offre ai propri clienti un’indimenticabile esperienza di shopping, di intrattenimento e di scoperta del territorio.