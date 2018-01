Cilento, dal primo marzo raggiungere la Capitale sarà più facile: potenziati i collegamenti per Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A partire dal 1 marzo 2018 i collegamenti da e per Roma con partenza dal Cilento, Golfo di Policastro e Vallo di Diano, Battipaglia e Salerno saranno potenziati. «Raggiungere la Capitale sarà molto più semplice» fa sapere Alessandro Infante, titolare dell’Agenzia Infante. Con l'istituzione della linea «Cilento & Diano Express» in pool con Express Bus in data 2 giugno 2017, l'utenza è stata felice di intraprendere il proprio viaggio per Roma con bus nuovi di ultima generazione, senza fare cambi, ad un prezzo conveniente.

I bus utilizzati sono Euro 6 con bassissimo impatto ambientale, sono dotati di prese Usb ed a bordo gli autisti (presenti in due nel rispetto della normativa 561/2006 relative alle ore di guida) offrono il caffè a tutti i clienti. Il potenziamento della linea prevederà l'aggiunta della corsa anche il lunedì, garantendo il servizio quindi nei giorni: lunedì - venerdì e domenica per tutto l'anno. «L’aggiunta della corsa del lunedì, servirà a migliorare i collegamenti da e per Roma, e inoltre creerà nuova occupazione» conclude Infante.