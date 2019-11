Qualità della vita: Salerno è 85° in classifica, i dati 2019

E' stata pubblicata la classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza sulle città più vivibili in Italia, in base ad affari, lavoro, ambiente, istruzione, tempo libero e turismo. Al primo posto c'è Trento e all’ultimo posto Agrigento. Nei primi 68 posti della classifica non compaiono città del Sud: Salerno, in particolare, si trova all'85° posto.

In Campania

In Campania a primeggiare è Benevento che si colloca al 75esimo posto con un notevole balzo in avanti rispetto allo scorso anno quando si era attestata al 91° posto, segue Avellino che è 83esima, anche per il capoluogo irpino un miglioramento rispetto allo scorso anno in cui era risultata 105esima, piccolo miglioramento per Salerno che sale di quattro posizioni (85esima) rispetto allo scorso anno (89esima). Napoli si colloca, tristemente, al 105esimo posto, terzultimo in Italia.