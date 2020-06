Ente Nazionale per il turismo, la Campania al 9° posto tra le mete preferite

E' al 9° posto in classifica la Regione Campania, tra le mete turistiche in Italia. Secondo un’indagine dell’Ente Nazionale per il turismo, le mete preferite degli italiani sembrano essere quest’anno Puglia, Toscana e Sicilia. Al contrario, all'orizzonte c'è un mancato afflusso di turisti stranieri nella nostra regione.

Intanto, numerosi i titolari e i gestori delle attività ricettive extra-alberghiere che non sono disposti ad incassare l’80% del bonus speso dai vacanzieri sotto forma di credito d’imposta per l’anno 2021. La misura del Governo per incentivare il turismo, al contrario, sembra convincere molti viaggiatori.