Parchi più belli d'Italia: nella lista anche il Parco del Cilento, i dati di Holidu

C'è anche il parco del Cilento, nella lista dei Parchi Nazionali più belli d'Italia elaborata da Holidu. I parchi nazionali d’Italia sono aree protette perfette per una passeggiata e per godersi un panorama mozzafiato: ecco perché Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha deciso di stilare la classifica. Dai dati è emerso che la Campania si trova in lista con due parchi, alias il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Parco nazionale del Vesuvio.

Il punteggio

Il parco nel salernitano ha una valutazione media di 4.6, quello del napoletano di 4.5. Pur non rientrando nella top ten, dunque, i due parchi campani risultano tra i più belli e, pertanto, consigliati ai turisti.