Classifica Sole 24 Ore, la Provincia di Salerno precipita al 105esimo posto

Ancora una bocciatura per la qualità della vita in provincia di Salerno. Il Sole 24 Ore ha, infatti, pubblicato la consueta classifica di tutte le province italiane utilizzando alcuni parametri tra cui la ricchezza pro capite, il lavoro, l’ambiente ed il funzionamento della giustizia.

La classifica

La provincia di Salerno si piazza, tristemente, al 105esimo posto (- 10 rispetto allo scorso anno), con una perdita di altre due posizioni rispetto allo scorso anno. In Campania si posizionano meglio Benevento, al 95esimo posto, ma sempre in calo di nove posti, ed Avellino, al 102esimo posto (meno nove posizioni). Male Napoli, stabile in 107esima posizione, mentre Caserta perde altre due posizioni, precipitando all’ultimo posto. La classifica nazionale, invece, è guidata da Belluno.

La polemica

Critico il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone: “Le classifiche sulla vivibilità del sole 24 ore sono veramente impietose. Le province campane sono il fanalino d’Italia, mai così in basso. Il fallimento di De Luca e del Pd assume una connotazione tragicomica se si pensa che il suo slogan elettorale era mai più ultimi quando ultimi non eravamo. La Provincia di Salerno sprofonda al 105esimo posto perdendo ulteriori 2 posizioni rispetto allo scorso anno. Nella classifica 2014, quando la Provincia era amministrata da Fratelli d’Italia eravamo risaliti al 93esimo posto, Canfora è stato capace di perdere 12 posizioni in 3 anni. Siamo alla Caporetto di una politica fatta di annunci senza fatti conseguenti e di clientele senza soluzione di continuità. Dopo tre anni di guida PD alla Regione e alla Provincia è tutto allo sfascio: è emergenza lavoro, emergenza sanità, emergenza rifiuti, emergenza trasporti. Il sole 24 ore fotografa una realtà già evidente da tempo”.