Coronavirus, la Coldiretti: "Nessun rischio di finire le scorte"

"Gli agricoltori continueranno a garantire ovunque l'approvvigionamento di frutta e verdura fresca: gli assalti notturni ai supermercati sono inutili. Non c'è alcun rischio di rimanere senza scorte di prodotti freschi". Lo scrive in una nota il direttore di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano. No ad allarmismi per gli acquisti, ribadisce Tropiano: "I nostri agricoltori sono regolarmente al lavoro e i rifornimenti sono garantiti in tutte le aree del Paese nei mercati e nei supermercati".

Coldiretti ricorda che il Dpcm non prevede fermi al trasporto merci

"I nostri stanno facendo tutto il possibile per dare continuita' alle attivita' produttive nelle campagne dove vanno seguiti i cicli stagionali, dalla semina alla raccolta e garantita la cura delle piante e l'assistenza e l'alimentazione degli animali allevati nelle stalle, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle produzioni locali".

Coldiretti, infine, consiglia di consumare, in questo periodo, cibi freschi ricchi di fibre e vitamine che aiutano il corpo umano a rafforzare le difese immunitarie, come consigliato da medici e ricercatori.