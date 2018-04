Coldiretti Salerno, il nuovo presidente è l'imprenditore Vito Busillo

L'imprenditore ebolitano dell’ortofrutta e della quarta gamma e presidente del Consorzio di Bonifica Destra Sele e dell'Unione regionale delle bonifich Vito Busillo è il nuovo presidente provinciale di Coldiretti Salerno. L'elezione è avvenuta, questa mattina, nel corso dell'assemblea provinciale svoltasi presso la sala conferenze della Camera di Commercio in via Generale Clark.

Busillo ha alle spalle una consolidata esperienza politico-sindacale, da sempre animatore del territorio. Con il predecessore Vittorio Sangiorgio è un avvicendamento nel solco della continuità. Compongono il consiglio direttivo gli imprenditori agricoli Nicola Palma, Vito di Matteo, Giuseppe Polito, Annamaria Cascone, Angelo Amato, Alfonso Fantasia, Angelo Petolicchio, Eugenio Cioffi, Giovanni Cifrodelli e Francesco Barra.

Emozionato il nuovo presidente Busillo:

“Ereditiamo il compito di portare avanti progetti importanti in un confronto continuo con gli associati che rappresentano la nostra maggiore risorsa, operando scelte organizzative che saranno sempre orientate al massimo supporto dell’agricoltura e dell’economia del territorio. Guardiamo al futuro con fiducia, puntando a una nuova visione dell’internazionalizzazione, all’innovazione, a un consolidamento del rapporto con le banche di prossimità che meglio rispondono alle esigenze delle imprese, a una rivisitazione del sistema assicurativo delle imprese. Lavoreremo su una nuova visione della Pac soprattutto per la questione dei cambiamenti climatici e della infrastrutturazione del territorio. Porteremo avanti un progetto coerente di filiere per rispondere alla desertificazione dell’entroterra. Va inoltre avviato un nuovo rapporto con la società civile, anzitutto lavorando nelle scuole e tra la gente, per creare una cultura del buon vivere".