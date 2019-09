Conclusi i lavori del sottovia veicolare di Cava, De Luca: "Opera attesa per oltre 30 anni"

Sono stati ultimati i lavori del sottovia veicolare di Cava de’ Tirreni, il cui completamento è stato realizzato attraverso un finanziamento regionale.

Parla De Luca

"È un’infrastruttura importante, che consentirà il decongestionamento dalle automobili in un’area ad alta densità di traffico e migliorerà così anche la qualità della vita dei residenti del centro urbano. - ha spiegato il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca -

Erano oltre trent’anni che Cava attendeva quest’opera, bloccata più volte da ostacoli e lungaggini burocratiche, come purtroppo spesso accade in Italia. Per questo oggi siamo doppiamente soddisfatti", ha concluso soddisfatto.