Baronissi, parte il "Bonus Idrico": ecco chi può richiederlo

Al Comune di Baronissi è possibile richiedere il Bonus Idrico. All'agevolazione potranno accedere tutti i nuclei familiari con Isee inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20 mila euro se si hanno più di 4 figli a carico.

Le informazioni

La richiesta va presentata all’Urp del Comune e permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun componente del nucleo familiare. Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta.