Camerota, il Comune attiva lo "Sportello del Contribuente": tutte le info

Il Comune di Camerota ha attivato, con l’ausilio della Soget spa, società che si occupa della riscossione dei tributi, il "Portale del contribuente". Il portale è un applicativo web accessibile sia dal sito dell’ente, cliccando sul banner apposito, sia direttamente cliccando a questo link.

Le informazioni

Questo strumento permette al contribuente di accedere, con apposite credenziali, alla propria area riservata e interrogare la propria posizione debitoria dal proprio pc, tablet o smartphone e di visualizzare i documenti di pagamento che sono stati spediti ovvero notificati, ma anche procedere al pagamento degli stessi. L’autenticazione garantisce la sicurezza dell’accesso: le chiavi di identificazione personali saranno rilasciate al termine della procedura di registrazione on-line (la password sarà trasmessa via e-mail o sms al termine dell’autenticazione) ovvero fisicamente presso uno degli sportelli Soget spa dove è possibile acquisire la modulistica ed essere registrato sul portale direttamente da un operatore che curerà anche il rilascio al contribuente richiedente delle relative credenziali. Il servizio Riscomatic on-line Portale del contribuente può essere utilizzato anche da parte degli intermediari (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, tributaristi etc) ovvero soggetti terzi di fiducia; in tal caso l’accesso sarà possibile solo dopo aver completato il processo di autenticazione e previa consegna al concessionario dell’apposita delega da parte del contribuente titolare.

Il sindaco Scarpitta: