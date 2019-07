Comune di Montecorvino Rovella, via libera alla rottamazione dei tributi

Il consiglio comunale di Montecorvino Rovella ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

I dettagli

La misura, inserita nel decreto Crescita, permetterà ai cittadini di sanare la propria posizione con l’ente senza pagare alcuna sanzione. Nel provvedimento rientrano i debiti pendenti legati ad entrate di natura tributaria (Ici, Imu, Tasi, Tarsu, Tari, Tosap); entrate patrimoniali dell’ente quali canoni, tariffe per il godimento di servizi, oneri di urbanizzazione; entrate relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per le quali la definizione si applica solo agli interessi, inclusi quelli di mora. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, presentando apposita istanza entro il 30 settembre 2019, utilizzando il modello scaricabile sul sito internet del Comune ed inviandolo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dell’ente (protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it) o consegnata a mani al protocollo dell’ente con raccomandata Andata/Ritorno.