Comune di Nocera Superiore: la svolta digitale del “Sue”

Meno burocrazia, più velocità. La svolta digitale delle pratiche edilizia arriva con lo Sportello Unico, la piattaforma on-line che diventa back-office telematico per cittadini ed imprese. L’atto d’indirizzo per la sua costituzione, deliberato dalla Giunta, avvia, di fatto, l’iter procedurale per la sua creazione.

I dettagli

Con lo sportello telematico sarà possibile compilare le istanze on-line con procedura guidata attraverso autenticazione dell’identità digitale di cittadini ed imprese senza recarsi fisicamente in ufficio. Inoltre sarà uno – ed uno soltanto – l’interlocutore piuttosto che i singoli uffici della stessa area.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Giovanni Maria Cuofano: “Si azzerano le distanze tra cittadini, imprese e Comune, si riducono i tempi della burocrazia e dell’attesa perché tutto avviene con un clic da una postazione pc da casa o dall’ufficio il Sue digitale l’ente fa un altro passo in avanti nel processo d’informatizzazione pensato per semplificare la vita”.