Comune di Salerno, stanziati 538 milioni di euro: ecco i progetti

Ammonta a poco più di 538 milioni di euro la cifra stanziata dal Comune di Salerno per realizzare una parte del piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 approvato di recente dalla Giunta guidata dal sindaco Enzo Napoli. Solo per il 2018 - riporta La Città - sono stati messi a disposizione 274 milioni e 469mila euro, di questi 48 milioni sono indicati come entrate acquisite mediante apporto di capitali privati.

I dettagli

Nell’elenco approvato dalla Giunta compare lo storico progetto privato del nuovo cimitero urbano, che dovrebbe concludersi nell’arco di due anni; un altro intervento mai partito ma che dovrebbe subire un’accelerazione riguarda la riqualificazione dello stadio Vestuti: 20 milioni di euro di capitale privato che dovrebbero portare alla realizzazione di un progetto di rinascita dello storico stadio nel corso dei prossimi due anni.

Rientrano negli interventi urgenti anche la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi e la riqualificazione dei campi di calcio De Gasperi, XXIV maggio 1999 e Settembrino. Una notizia che soddisfa il nuovo presidente regionale della Figc Salvatore Gagliano: “Salerno - scrive su Faceook - merita di avere strutture più adeguate, più sicure e più valide, rispetto a quelle che ha attualmente. Insomma la città, anche sotto questo aspetto, deve fare un autentico salto di qualità. L'augurio è che tutto ciò possa avvenire presto”.

Infine ci sono i lavori di manutenzione alle scuole materne, elementari e medie. Novecentomila euro per ogni categoria di istituto in tre anni; ossia un intervento totale di 2milioni e 700mila euro per rimettere a nuovo le scuole cittadine di competenza comunale nel triennio.