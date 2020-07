Comune di Santa Marina, approvato il bilancio: "Realizziamo la città del futuro"

Si è svolto questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Marina, il consiglio comunale che tra i vari punti all'ordine del giorno aveva anche l'approvazione del bilancio di previsione. “Abbiamo approvato il bilancio di previsione, forse il nostro è uno dei pochi comuni, che in un periodo così particolare, riesce a chiudere in attivo” annuncia il sindaco Giovanni Fortunato al termine dell’assise municipale.

Il commento

Il primo cittadino entra nel merito dei provvedimenti: “Un altro punto importante è quello della rinegoziazione dei mutui, questo ci consente un risparmio di circa 100 mila euro annui, che equivale ad un potenziale investimento infrastrutturale per la crescita del nostro territorio, nei prossimi anni, di circa 5 milioni di opere pubbliche. Posso già annunciare - continua il primo cittadino - che il Conto Consuntivo, che sarà approvato nei prossimi giorni, segnerà il grande traguardo di un avanzo di Amministrazione di quasi mezzo milione di euro, un risultato straordinario in un momento di grande crisi. Questo ci permetterà di investire per offrire servizi sempre migliori ai nostri cittadini e a chi sceglie il nostro Comune per trascorrere le vacanze. Oggi è stata una giornata particolare - spiega Fortunato - dopo un lungo periodo di assenza per malattia è tornato a sedere tra i banchi del Consiglio Comunale il caro amico Antonio Giudice, a lui auguro una pronta ripresa perché possa continuare a realizzare i suoi sogni e proseguire il nostro cammino verso la realizzare della Città del Futuro”.