Fondi dal Ministero dell'Interno per le opere pubbliche: tra i destinatari molti Comuni del salernitano

Buone notizie per alcuni Comuni del salernitano: il Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria per le amministrazioni ammesse ad ottenere un contributo erariale per il finanziamento delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di opere pubbliche.

I comuni

In particolare, ad Atena Lucana, spettano 142mila euro per adeguamento sismico della Casa Comunale, a Buonabitacolo, 46mila euro per riqualificazione, adeguamento, efficientamento energetico della scuola materna ed euro 70 mila per riqualificazione, adeguamento e valorizzazione degli immobili comunali Palazzo Radice e Casa Mautone (ammesso ma non finanziato per mancanza di rendiconto). Ancora, a Caggiano, 203 mila euro per lavori di restauro e messa in sicurezza sismica di Palazzo Colonna e138 mila euro per recupero e messa in sicurezza cinta muraria medievale, nonchè 133mila euro per recupero e adeguamento sismico Ponte località Massavetere e 126mila euro per recupero e adeguamento sismico del Ponte alla località Calabri. Ancora, 134mila euro per il recupero e adeguamento sismico del ponte alla località Cagnito e 158mila euro per recupero e adeguamento sismico chiesa e area circostante Santa Maria dei Greci. A Montesano sulla Marcellana vanno 51mila euro per Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e adeguamento antisismico degli immobili pubblici, mentre a Pertosa, 16mila euro per adeguamento e completamento del complesso sportivo Sabini (ammesso ma non finanziato per mancanza di rendiconto). Infine, a Sala Consilina 1,4 milioni di euro per la progettazione del campus scolastico già finanziato con 13,5 milioni di euro dal MIUR e a Polla 126mila euro per progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità.